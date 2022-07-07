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رويترز: ارتفاع أسعار النفط في التعاملات العالمية بنحو 4% والعقود الآجلة لخام برنت تبلغ 104.65 دولار للبرميل

Lebanon 24
07-07-2022 | 18:07
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