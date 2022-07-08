الرئيس ميقاتي: أتوجه بالتهنئة من جميع اللبنانيين ومن المسلمين في لبنان والعالم بعيد الاضحى المبارك اعاده الله على الجميع بالخير والوئام والسلام وكل عام وانتم بخير

Lebanon 24