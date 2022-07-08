Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان منا الاسراع في الخطوات الاستباقية ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة تواكب الاشهر الاخيرة من عهد فخامة الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان

Lebanon 24
08-07-2022 | 05:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: أعددت تشكيلة حكومية جديدة وقدّمتها الى فخامة الرئيس ميشال عون الاسبوع الفائت وتشاورت معه في مضمونها حيث قدّم فخامته بعض الملاحظات على أمل أن نستكمل البحث في الملف وفق أسس التعاون والاحترام التي سادت بيننا طوال الفترة الماضية
lebanon 24
08/07/2022 15:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: حكومتنا تتعرّض لحملة جائرة والوقت الداهم يتطلب تشكيل حكومة جديدة
lebanon 24
08/07/2022 15:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نناشد الجميع الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة لأنّ ترف الوقت لم يعد متاحاً أبداً
lebanon 24
08/07/2022 15:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي من طرابلس: نحن في مرحلة حافلة بالاستحقاقات وأهمها الاستحقاق المتعلق بتسمية رئيس الحكومة الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة
lebanon 24
08/07/2022 15:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:40 | 2022-07-08
07:36 | 2022-07-08
07:35 | 2022-07-08
07:18 | 2022-07-08
06:47 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website