Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: حكومتنا تواصل عملها في سبيل معالجة الملفات الكثيرة المطروحة بروح التعاون الايجابي بالتوازي مع تعاون مماثل مع المجلس النيابي من أجل اقرار مشروع قانون الموازنة وعدة مشاريع اصلاحية

Lebanon 24
08-07-2022 | 05:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: علينا في أسرع وقت التعاون مع المجلس النيابي الكريم لاقرار المشاريع الاصلاحية المطلوبة قبل إستكمال التفاوض في المرحلة المقبلة لانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد وبدء مسيرة التعافي الكامل
lebanon 24
08/07/2022 15:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: سنتعاون مع المجلس النيابي الجديد لإنجاز الملفات الأساسية والنهوض بلبنان ونأمل أن تمر الانتخابات على خير
lebanon 24
08/07/2022 15:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أتمنى أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والمجلس النيابي بعد الانتخابات لانقاذ البلد ولا يمكن لشخص واحد أن يتفرّد بالقرار
lebanon 24
08/07/2022 15:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: مرتاح للاجواء في الحكومة عشية الاستحقاق الانتخابي والتعاون القائم ونحن نعمل كعائلة واحدة ولكن نلاحظ ميلاً نحو السلبية ولكن قدر هذه الحكومة ان تعمل بجد وكد وان تعالج كل الملفات
lebanon 24
08/07/2022 15:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:40 | 2022-07-08
07:36 | 2022-07-08
07:35 | 2022-07-08
07:18 | 2022-07-08
06:47 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website