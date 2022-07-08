ميقاتي: حكومتنا تواصل عملها في سبيل معالجة الملفات الكثيرة المطروحة بروح التعاون الايجابي بالتوازي مع تعاون مماثل مع المجلس النيابي من أجل اقرار مشروع قانون الموازنة وعدة مشاريع اصلاحية

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