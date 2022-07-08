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ميقاتي: حكومتنا تواصل عملها في سبيل معالجة الملفات الكثيرة المطروحة بروح التعاون الايجابي بالتوازي مع تعاون مماثل مع المجلس النيابي من أجل اقرار مشروع قانون الموازنة وعدة مشاريع اصلاحية
Lebanon 24
08-07-2022
|
05:05
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