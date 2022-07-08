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رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: قواتنا بحاجة إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة لصدّ العدوان الروسي

Lebanon 24
08-07-2022 | 08:31
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