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سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة: فيتو روسيا ضد إيصال المساعدات لسوريا عبر تركيا معيب (العربية)

Lebanon 24
08-07-2022 | 13:27
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