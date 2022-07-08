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الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق (العربية)

Lebanon 24
08-07-2022 | 13:46
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