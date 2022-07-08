Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية الصين يقول قبل بدء اجتماع مع بلينكن في إندونيسيا إن البلدين بحاجة للحفاظ على علاقة طبيعية

Lebanon 24
08-07-2022 | 19:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الصيني خلال اجتماعه بنظيره الأميركي: على بكين وواشنطن "العمل معا"
lebanon 24
09/07/2022 11:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة وزير خارجية أميركا بعد اجتماع مع الناتو: نتخوف من دعم الصين لحرب روسيا في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
09/07/2022 11:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يقول إن الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير بعد إطلاق النار على شينزو آبي
lebanon 24
09/07/2022 11:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في بالي بمشاركة بلينكن ولافروف
lebanon 24
09/07/2022 11:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
04:12 | 2022-07-09
04:04 | 2022-07-09
03:57 | 2022-07-09
03:51 | 2022-07-09
03:40 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website