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الشيخ أمين الكردي خلال خطبة عيد الأضحى: أين ملاحقة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد صدور حكم المحكمة الدولية؟ أين الحقوق المالية للناس؟ وأين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 23:48
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