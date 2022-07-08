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الشيخ أمين الكردي خلال خطبة عيد الأضحى: أين ملاحقة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد صدور حكم المحكمة الدولية؟ أين الحقوق المالية للناس؟ وأين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؟
Lebanon 24
08-07-2022
|
23:48
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