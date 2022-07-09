المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار لـmtv: أكثر من 28 آليّة موجودة في زفتا للعمل على إخماد الحريق في معمل السجّاد والحريق لا يهدّد المنطقة لأنه في مكان معزول والمبنى معرّض للسقوط

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