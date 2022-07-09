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شرطة مدينة نارا اليابانية: المتهم بقتل رئيس الحكومة الأسبق شينزو آبي سيتم نقله للتحقيق صباح الأحد (الحرة)

Lebanon 24
09-07-2022 | 03:51
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