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وزير الخارجية الأميركي: الغزو الروسي ليس اعتداء فقط على أوكرانيا بل على كل النظام العالمي
Lebanon 24
09-07-2022
|
04:12
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