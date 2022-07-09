Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء سريلانكا يعلن تنحيه من منصبه نتيجة الاحتجاجات في البلاد (العربية)

Lebanon 24
09-07-2022 | 08:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء أوكرانيا يعلن عودة 700 ألف لاجئ إلى البلاد (العربية)
lebanon 24
09/07/2022 19:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد احتجاجات على الغلاء (العربية)
lebanon 24
09/07/2022 19:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء فرنسا: نتيجة الانتخابات خطر على البلاد
lebanon 24
09/07/2022 19:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء فرنسا: نتيجة الانتخابات البرلمانية خطر على البلاد
lebanon 24
09/07/2022 19:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:21 | 2022-07-09
12:00 | 2022-07-09
11:57 | 2022-07-09
11:54 | 2022-07-09
11:53 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website