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السفارة الأميركية في سريلانكا تطلب من مواطنيها تجنب مناطق المظاهرات بسبب تقارير عن أعمال عنف (الجزيرة)

Lebanon 24
09-07-2022 | 08:49
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