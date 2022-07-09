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السفير الروسي بلندن: سيتعين على كييف عاجلا أم آجلا الاختيار بين اتفاق سلام معنا أو الانزلاق للخراب

Lebanon 24
09-07-2022 | 14:19
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