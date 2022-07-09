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بايدن: وجود شرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا يعود بالفائدة على الأميركيين من نواح عديدة

Lebanon 24
09-07-2022 | 23:27
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