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بلينكن: وقعنا مستندات ستعزز التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وتايلاند

Lebanon 24
10-07-2022 | 01:07
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