Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم دونيتسك الأوكراني: مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين بعد قصف روسي على بلدة شاسيف يار

Lebanon 24
10-07-2022 | 01:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في دونيتسك: مقتل ٤ مدنيين وإصابة ٧ آخرين في قصف روسي على المنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
10/07/2022 12:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الأوكرانية: مقتل 9 مدنيين وإصابة 14 آخرين بعد قصف روسي استهدف 50 موقعا بدونتسك ولوغانسك
lebanon 24
10/07/2022 12:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 14 مدنيا وإصابة 15 آخرين بنيران القوات الروسية في دونيتسك ولوغانسك
lebanon 24
10/07/2022 12:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: مقتل 5 وإصابة 11 في قصف روسي لمنطقة دونيتسك
lebanon 24
10/07/2022 12:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:08 | 2022-07-10
04:51 | 2022-07-10
04:41 | 2022-07-10
04:29 | 2022-07-10
04:19 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website