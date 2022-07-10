Advertisement

أخبار عاجلة

خطار لـ"صوت كل لبنان": عملية إخماد حريق المعمل في زفتا لم تتوقّف طيلة ساعات الليل وهناك بعض الجيوب في المعمل لا تزال مشتعلة

Lebanon 24
10-07-2022 | 01:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما آخر تطورات حريق المعمل في زفتا؟
lebanon 24
10/07/2022 12:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار لـmtv: أكثر من 28 آليّة موجودة في زفتا للعمل على إخماد الحريق في معمل السجّاد والحريق لا يهدّد المنطقة لأنه في مكان معزول والمبنى معرّض للسقوط
lebanon 24
10/07/2022 12:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير لبنان لدى سلطنة عمان ألبير سماحة للـ"ال بي سي": العملية الانتخابية تحصل بشفافية وهدوء وهناك اقبال تصاعدي ونأمل أن ترتفع نسبة الاقبال في الساعات المقبلة ونسبة المشاركة حتى الساعة بلغت 55% وهي لا بأس بها
lebanon 24
10/07/2022 12:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة بـ"ألف كلمة" خلال إخماد حريق زفتا.. شاهدوها
lebanon 24
10/07/2022 12:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:08 | 2022-07-10
04:51 | 2022-07-10
04:41 | 2022-07-10
04:29 | 2022-07-10
04:19 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website