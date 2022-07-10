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وزارة الدفاع البريطانية: وصول دفعة أولى من جنود أوكرانيين دون خبرة للتدريب
Lebanon 24
10-07-2022
|
11:19
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