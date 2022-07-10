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الخارجية الأوكرانية: اتفاق كندا وألمانيا بشأن نورد ستريم 1 سيعزز شعور موسكو بالإفلات من العقاب

Lebanon 24
10-07-2022 | 11:37
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