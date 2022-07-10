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هنري خوري: لا يمكنني في كل فترة التعديل في التركيبات الطائفية ولا افضل التقلبات ولا ان تحصل تغييرات في كل فترة والتوازنات قائمة (LBCI)

Lebanon 24
10-07-2022 | 14:48
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