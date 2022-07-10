المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران: المشكلة بالاساس هي مشكلة كهرباء ومازوت لتأمين المياه الى كل لبنان واعايد اهل بيروت خصوصا والعاصمة هي قلب لبنان ولا يجوز قطع المياه عن قلب لبنان (LBCI)

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