Advertisement

أخبار عاجلة

وصول جثماني رجل الأعمال اللبناني عزت الداعوق ونجله بعد وفاتهما في حادث سير في شرم الشيخ الى مطار بيروت وتم تسليمهما الى ذويهما (الجديد)

Lebanon 24
10-07-2022 | 15:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من مصر.. جثمان رجل الأعمال اللبناني عزّت الداعوق يصل إلى مطار بيروت
lebanon 24
11/07/2022 00:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثٌ مروّع يودي بحياة رجل الأعمال عزّت الداعوق ونجله في شرم الشيخ
lebanon 24
11/07/2022 00:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاته في مصر.. هذا موعد وصول جثمان عزت الداعوق إلى بيروت
lebanon 24
11/07/2022 00:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروري على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت والاضرار مادية (التحكم المروري)
lebanon 24
11/07/2022 00:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:46 | 2022-07-10
17:17 | 2022-07-10
16:42 | 2022-07-10
16:41 | 2022-07-10
16:41 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website