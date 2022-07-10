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أخبار عاجلة
الرئاسة المصرية: السيسي ولابيد اتفقا على تنشيط مفاوضات السلام في الفترة القادمة
Lebanon 24
10-07-2022
|
16:41
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