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رئيس مجلس النواب الليبي يطالب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية ولجنة الطاقة بالبرلمان بالتحقيق في أسباب انقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة
Lebanon 24
10-07-2022
|
17:46
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