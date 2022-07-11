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أخبار عاجلة
مسؤول ألماني: خط أنابيب نوردستريم 1 يخضع لصيانة في الفترة الحالية
Lebanon 24
11-07-2022
|
03:08
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