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الحكومة السريلانكية تعلن أنها ستستقيل بمجرد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضم جميع الأطراف (الحرة)

Lebanon 24
11-07-2022 | 03:46
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