Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب الرئيس الأوكراني: ارتفاع عدد المصابين في القصف الصاروخي على خاركيف إلى 28 شخصا وسقوط 3 قتلى

Lebanon 24
11-07-2022 | 04:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: قتيلان على الأقل و20 مصابا في القصف الصاروخي لمجمع تجاري في كريمنتشوك (الجزيرة)
lebanon 24
11/07/2022 14:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: قواتنا بحاجة إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة لصدّ العدوان الروسي
lebanon 24
11/07/2022 14:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مكتب زيلينسكي: عدد القتلى في كرمينتشوك قد ارتفع إلى أكثر من 20 شخصا
lebanon 24
11/07/2022 14:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الاوكرانية: ارتفاع عدد ضحايا القصف على كريمينتشوك إلى 10 قتلى و40 جريحاً
lebanon 24
11/07/2022 14:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:25 | 2022-07-11
07:24 | 2022-07-11
07:10 | 2022-07-11
06:58 | 2022-07-11
06:36 | 2022-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website