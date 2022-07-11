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السيطرة بشكل شبه كامل على الحريق المندلع في رومية منذ الصباح وبدء عمليات التبريد فيما لا تزال بعض النقاط مشتعلة ويتم العمل على اخمادها (LBCI)
Lebanon 24
11-07-2022
|
05:09
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