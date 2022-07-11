الدفاع الروسية: مقاتلة روسية من طراز "سو-35" تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في دونيتسك، وأنظمة الدفاع الجوي تتصدى لـ12 صاروخاً من منظومة "أوراغان" خلال 24 ساعة

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