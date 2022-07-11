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الحكومة الألمانية: إمدادات الغاز عند حد آمن لكن الوضع خطير (العربية)

Lebanon 24
11-07-2022 | 06:23
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