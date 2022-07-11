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السيطرة على حريق رومية من الجهة الجنوبية الشرقية في حين لا تزال النيران مشتعلة في أماكن أخرى وطوّافتان للجيش تعملان على إخماده (MTV)

Lebanon 24
11-07-2022 | 07:10
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