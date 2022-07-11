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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الروسية: تدمير مخازن أسلحة تابعة للجيش الأوكراني
Lebanon 24
11-07-2022
|
09:40
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