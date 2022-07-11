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وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق عام #بعلبك الدولية محلة العين نتج عنه جريح (التحكم المروري)

Lebanon 24
11-07-2022 | 09:47
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