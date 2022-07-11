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الرئيس التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الأوكراني الحرب الروسية وإنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود (الجزيرة)

Lebanon 24
11-07-2022 | 11:23
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