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وزير خارجية إيران: لا يمكن للرئيس الأميركي أن يفرض وجهات نظر من طرف واحد عبر توجيه الاتهامات وفرض العقوبات (الجزيرة)

Lebanon 24
11-07-2022 | 11:50
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