Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة التونسية: سعيد أكد أنه لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء لأن الأمر يتعلق بمصير دولة وشعب (الجزيرة)

Lebanon 24
11-07-2022 | 13:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التونسية: تم التطرق في اتصال سعيد وماكرون إلى مسائل اقتصادية ومالية والشراكة بين تونس أوروبا (الجزيرة)
lebanon 24
11/07/2022 22:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حركة النهضة التونسية: لا نعرف شيئا عن مشروع قيس سعيد الهلامي حتى نناقشه ولا توجد أي وثيقة تشرحه (الجزيرة)
lebanon 24
11/07/2022 22:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التونسية: مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
lebanon 24
11/07/2022 22:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: نتوقع من السويد على وجه الخصوص اتخاذ خطوات فورية في ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني (الجزيرة)
lebanon 24
11/07/2022 22:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:09 | 2022-07-11
15:07 | 2022-07-11
14:49 | 2022-07-11
14:48 | 2022-07-11
14:44 | 2022-07-11
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website