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توافق في مجلس الأمن على تمديد آلية المساعدات في سوريا 6 أشهر (العربية)

Lebanon 24
11-07-2022 | 13:40
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