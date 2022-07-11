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بايدن: اليوم سنرى لأول مرة صورا ملونة لعالم الفضاء وسنرى كيف تولد المجرات

Lebanon 24
11-07-2022 | 18:48
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