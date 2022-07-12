Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: لا مناقشات حول استئناف مباحثات السلام مع أوكرانيا

Lebanon 24
12-07-2022 | 05:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لا توجد مناقشات موضوعية حتى الآن حول استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا
lebanon 24
12/07/2022 15:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا مؤشرات على عزم أوكرانيا استئناف المحادثات
lebanon 24
12/07/2022 15:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير المفاوضين الروس: موسكو مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا
lebanon 24
12/07/2022 15:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لم نتسلم بعد خطة السلام الإيطالية بشأن أوكرانيا وننتظر تلقيها عبر القنوات الدبلوماسية
lebanon 24
12/07/2022 15:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:11 | 2022-07-12
07:52 | 2022-07-12
07:37 | 2022-07-12
07:09 | 2022-07-12
06:55 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website