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رئيس الوزراء الإسباني: مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقي ولكننا ندفع الثمن اقتصاديا

Lebanon 24
12-07-2022 | 06:33
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