Advertisement

أخبار عاجلة

أميركا وبريطانيا وفرنسا اعترضت على تمديد آلية المساعدات لسوريا 6 أشهر فقط

Lebanon 24
12-07-2022 | 09:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن يُصوّت بتمديد آلية إدخال المساعدات لسوريا عبر معبر باب الهوى
lebanon 24
12/07/2022 18:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
توافق في مجلس الأمن على تمديد آلية المساعدات في سوريا 6 أشهر (العربية)
lebanon 24
12/07/2022 18:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية: نهج روسيا في المفاوضات بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات كان غير مهني وسيدفع السوريون الثمن (الجزيرة)
lebanon 24
12/07/2022 18:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فيتو روسي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا (العربية)
lebanon 24
12/07/2022 18:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:04 | 2022-07-12
11:00 | 2022-07-12
10:56 | 2022-07-12
10:43 | 2022-07-12
10:39 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website