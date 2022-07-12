Advertisement

أخبار عاجلة

مدير منظمة الصحة العالمية: وباء "كوفيد-19" لم يقترب حتى من نهايته

Lebanon 24
12-07-2022 | 10:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير منظمة الصحة العالمية: سياسة صفر-كوفيد الصينية غير قابلة للاستمرار
lebanon 24
12/07/2022 18:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: حصيلة وفيات كوفيد في أوروبا تتجاوز عتبة المليونين
lebanon 24
12/07/2022 18:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين لمدير عام منظمة الصحة العالمية: إجراءاتنا للوقاية من كورونا فعالة
lebanon 24
12/07/2022 18:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: تصريح منظمة الصحة العالمية حول عدم فعالية سياسة "صفر كوفيد" غير مسؤول
lebanon 24
12/07/2022 18:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:04 | 2022-07-12
11:00 | 2022-07-12
10:56 | 2022-07-12
10:43 | 2022-07-12
10:39 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website