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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا منذ 24 شباط تجاوز الـ5000
Lebanon 24
12-07-2022
|
10:37
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