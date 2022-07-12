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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا منذ 24 شباط تجاوز الـ5000

Lebanon 24
12-07-2022 | 10:37
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