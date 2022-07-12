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ناسا: رصدنا بصمة المياه في سحب كوكب على بعد 1150 سنة ضوئية (العربية)

Lebanon 24
12-07-2022 | 11:00
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