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هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية قصفت ١١ بلدة في دونيتسك وقواتنا صدت هجمات عدة في المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-07-2022 | 12:18
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