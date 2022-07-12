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وزير دفاع إسرائيل: أفعال نصر الله تشكل أرضية خصبة للإرهاب في لبنان والرد سيكون مزلزلا (العربية)

Lebanon 24
12-07-2022 | 13:26
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