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رويترز عن وزيرة الخارجية الفرنسية: إيران تتبنى سياسة التأجيل والتسويف وهذا وضع لا يحتمل (الجزيرة)

Lebanon 24
12-07-2022 | 14:06
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