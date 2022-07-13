وزارة الخارجية الروسية: هناك إمكانية لاستمرار عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد عام 2024 إذا استمر الطلب الأوروبي وظل نظام النقل عبر أوكرانيا قائما

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